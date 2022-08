Barcelona informa De Jong sobre irregularidades em seu contrato e pode levar caso à Justiça

O Barcelona vive um cenário bastante agitado no seu mercado de transferências, com muitas contratações, dispensas e um mecanismo arrojado para dar uma reviravolta na sua situação financeira. Um dos novos capítulos dessa história envolve Frenkie de Jong. O Barça disse ao jogador no dia 15 de julho que quer anular o contrato atual entre as partes e voltar ao vínculo anterior, alegando que os termos dados a ele pela antiga diretoria do clube envolviam irregularidades, segundo o site The Athletic.

O Barcelona informou ao atleta ter encontrado evidências de ações criminosas em nome das partes que assinaram sua renovação contratual em 20 de outubro de 2020. A extensão do vínculo de dois anos até 2026 reduziu seu salário para as temporadas 2020-21 e 2021-22, deixando 18 milhões de euros (R$ 94 milhões) a serem distribuídos nas quatro temporadas seguintes. Na carta enviada a De Jong, o Barcelona diz que pensa estar em condições de iniciar um processo criminal para investigar o caso. De Jong tem valores a receber do Barcelona, que tenta negociar sua saída.

O clube espanhol tenta superar graves problemas financeiros e adota uma engenharia complicada. Vendeu ativos importantes, renegociou contratos de jogadores, baixando seus salários, e vendeu ou dispensou atletas para se adequar às regras do Campeonato Espanhol e inscrever seus reforços.

A FIFPRO, sindicato mundial dos jogadores profissionais, acompanha de perto a situação entre Barcelona e de Jong. O presidente do sindicato dos atletas holandeses, Evgeniy Levchenko, acha que o jogador pode ser vítima de extorsão, o que o atual presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, nega.

O Manchester United teve uma proposta aceita pelo clube espanhol para contar com o holandês, mas o jogador não deseja ir para o time inglês, que vive problemas dentro e fora de campo. O Chelsea também tem interesse no atleta e deve realizar uma oferta pelo atleta. A equipe londrina disputará a Liga dos Campeões, fator que pode ajudar o time a levar vantagem sobre os concorrentes.

O Barcelona já contratou na atual janela os zagueiros Andreas Christensen e Jules Kounde, o meio-campista Franck Kessie, o atacante Raphinha e o centroavante Robert Lewandowski. A equipe catalã estreia no Campeonato Espanhol no próximo sábado, às 16h, contra o Rayo Vallecano.