Barcelona de Messi vai ganhar tudo hoje na festa da Fifa

ZURIQUE - O argentino Lionel Messi e o Barcelona podem sair da festa de gala da Fifa, organizada hoje em Zurique, consagrados, batendo recordes e entrando para a história do futebol mundial. O time catalão é o favorito para arrasar nos prêmios que a entidade hoje distribuirá. Já Messi pode bater o recorde de ser o jogador mais jovem da história a acumular três títulos de melhor do mundo, igualando-se em números de prêmios à lista seleta que apenas inclui craques como Ronaldo, Zidane, Platini, Cruyff e Van Basten.

Messi disputa o título hoje com Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Xavi (Barça). Mas, entre os principais astros do futebol mundial, poucos duvidam quem receberá o troféu.

"Messi é fantástico", disse Platini em uma recente entrevista, classificando o argentino de "diamante". "Tenho quase certeza que o ganhador será de novo Messi. Ninguém lhe resiste", escreveu o alemão Franz Beckenbauer, em uma coluna para a agência DPA.

Para o treinador argentino Menotti, Messi está "cada vez mais próximo da coroa que foi passando pelo quatro grandes reis do futebol mundial : Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff e Diego Maradona". "Messi provavelmente ganhará cinco, seis ou sete Bolas de Ouro", disse Cruyff ontem ao jornal Olé. " É incomparável", disse.

Platini, Cruyff e Van Basten foram os únicos a levar em três ocasiões a Bola de Ouro, quando o troféu era ainda dado apenas pela revista France Football. Na Fifa, só Ronaldo e Zidane levaram o prêmio de melhor do mundo em três ocasiões.

Messi, porém, chega a esse mesmo status de forma prematura. Com 24 anos, levantou todos os troféus possíveis com seu clube e acumulará três títulos de melhor do mundo com quatro anos a menos que Platini tinha quando venceu a Bola de Ouro pela primeira vez. Com 24 anos, Cruyff e Van Basten estavam ganhando seus primeiros troféus.

CIÚME

Messi sabe que precisará vencer uma Copa do Mundo com a Argentina se quiser de fato ser comparado a Maradona ou Pelé. Mas, por enquanto, é de seu principal rival que vem as críticas. Cristiano Ronaldo ganhou em 2011 o título de Chuteira de Ouro, por ter sido o maior goleador na Europa. Ao receber o prêmio, alfinetou seu concorrente. "A Bola de Ouro são votos e esse prêmio (Chuteira) não depende dos votos de ninguém", atacou o português, que não deve aparecer em Zurique hoje.

A seu favor, Cristiano Ronaldo tem o fato de sua equipe, o Real Madrid, liderar o Campeonato Espanhol, superando o Barça.

SELEÇÃO

Por enquanto é o Barcelona quem comemora. Cinco de seus jogadores devem fazer parte da seleção do mundo - Messi, Dani Alves, Piqué, Xavi e Iniesta. No banco, Josep Guardiola é o favorito para levar o título de melhor técnico do mundo, superando José Mourinho e Alex Ferguson. Em três anos como treinador, Guardiola venceu 13 dos 16 títulos que disputou.

Nas palavras do próprio Guardiola, porém, os troféus que hoje levarem para casa serão para "toda a equipe", repetindo a filosofia que permite hoje ao Barcelona sair vencedor em quase tudo que disputa.

Em 2011, o Barça venceu 5 das 6 competições que disputou, incluindo o Mundial de Clubes em dezembro, dando uma aula de futebol ao Santos de Neymar.

Até ex-cartolas do Real passaram a reverenciar as atuações do Barça. "Esse é o melhor Barcelona da história e um dos melhores times do mundo", afirmou Jorge Valdano, ex-diretor de futebol do Madrid, que chegou a compará-lo ao Brasil de Pelé na Copa de 1970 e ao Milan dos anos 80. Para o próprio presidente do Barça, Sandro Rossell, já não há dúvida de que, pelo menos entre clubes, é a "melhor formação da história". O que o Barça fez em 2011, chegando a entrar em campo sem um zagueiro sequer, fez o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, indagar a Dani Alves sobre qual era a magia.