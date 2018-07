Barcelona decreta três dias de luto pela morte de Tito Vilanova

SÃO PAULO - O Barcelona decretou neste sábado três dias de luto pela morte do seu ex-técnico Tito Vilanova, que morreu nesta sexta-feira aos 45 anos, vítima de câncer. Ao término do período, o clube catalão realizará uma cerimônia religiosa na catedral de Barcelona. Na manhã deste sábado, os jogadores do time também compareceram ao Estádio Camp Nou em mais uma homenagem ao amigo e ex-comandante. Todos usavam no peito uma fita preta em memória a Tito Vilanova, que treinou a equipe na temporada 2012/2013, depois da saída de Pep Guardiola.

O Barcelona informou que pedirá um minuto de silêncio no campo do Villarreal durante a partida do Campeonato Espanhol, e que todos os jogadores do time usarão um bracelete preto. O último dia de luto será na segunda-feira, com a missa na catedral de Barcelona. O clube espanhol também anunciou que no próximo sábado, no jogo contra o Getafe, no Camp Nou, também guardará um minuto de silêncio em memória do treinador.

Lutando contra o câncer desde novembro de 2011, o treinador foi submetido a uma cirurgia na noite da última quinta-feira, no hospital de Quirón, em Barcelona, e não resistiu ao procedimento. Tito também procurou ajuda nos Estados Unidos para tentar se tratar. Naquela oportunidade, ganhou esperanças e até voltou a trabalhar.

"O Barcelona deseja expressar as mais profundas condolências à família de Tito Vilanova, que compartilhou os momentos de dor, juntamente com os amigos e os fãs do Barcelona. Por vontade da família Vilanova, por favor, respeitem seu desejo de viver na mais estrita intimidade estes momentos após a morte", informou o Barcelona, logo após a morte, por meio de nota oficial.