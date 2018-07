Barcelona define que Neymar será o seu camisa 11

SÃO PAULO - O Barcelona confirmou que Neymar vestirá a 11 e já começou a vender camisas do atacante com este número nas costas em sua loja oficial. Ele passará a usar a numeração que era envergada pelo brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, que foi para o Bayern de Munique.

Com a ida de David Villa para o Atlético de Madrid, a camisa 7 também estava vaga no Barcelona, mas a 11 acabou sendo escolhida pelo jogador, que já vestia esse número no Santos. Ele também tem especial carinho pela 10, que passou a usar recentemente sob o comando de Felipão na seleção brasileira, mas este número já pertence há bastante tempo a Messi, o melhor jogador do mundo, no time catalão.

A camisa 11 de Neymar está sendo vendida pelo Barça em sua loja oficial pelo preço de 99,95 euros (cerca de R$ 292,6), enquanto um uniforme sem numeração e nome nas costas é comercializado por 85 euros (aproximadamente R$ 248,9). Quando foi apresentado oficialmente como reforço, no início de junho, Neymar vestiu uma camisa apenas com o seu nome nas costas, mas sem numeração. Este modelo, por sinal, já estava sendo vendido pelo Barcelona em sua loja oficial, antes de agora o clube passar a disponibilizar o uniforme com o nome Neymar Jr e o 11 nas costas.