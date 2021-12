Barcelona informa testes positivos de Dembélé, Umtiti e Gavi e já soma sete casos de covid-19

A direção do Barcelona informou nesta quarta-feira que mais três jogadores testaram positivo para o novo coronavírus, elevando para sete o número de atletas infectados no elenco. O atacante francês Ousmane Dembélé, o zagueiro francês Samuel Umtiti e o meia Gavi estão com a covid-19, mas passam bem de acordo com o clube espanhol.

"Os jogadores Dembélé, Umtiti e Gavi apresentaram resultados positivos para a covid-19 nos testes de PCR efetuados na equipe. Os jogadores estão com boa saúde e isolados em casa. O clube informou as autoridades competentes", anunciou o Barcelona em seu site oficial e nas redes sociais.

Dembélé, Umtiti e Gavi elevam para sete o número de jogadores do Barcelona que tiveram resultado positivo para a covid-19, juntando-se na indesejada lista ao lateral-direito brasileiro Daniel Alves, ao lateral-esquerdo Jordi Alba, ao zagueiro francês Clément Lenglet e ao atacante marroquino Abde Ezzalzouli.

Com estes três novos casos no elenco, o treinador Xavi Hernández vê a sua margem de manobra ainda mais limitada para definir um time titular em condições para o jogo deste domingo contra o Mallorca, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, pois os atacantes Memphis Depay e Ansu Fati e o volante Sergio Busquets estão machucados.

Com 28 pontos, o Barcelona ocupa apenas a sétima posição da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 18 pontos a menos que o líder Real Madrid, que tem um jogo a mais.