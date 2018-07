Barcelona demite Guardiola quatro horas após contratá-lo

O Barcelona anunciou na manhã desta segunda-feira três reforços para o seu time B. Horas depois, entretanto, comunicou que um deles teve seu contrato rescindido. Sergi Guardiola, que nada tem a ver com o técnico famoso, perdeu a chance de jogar pelo Barcelona B porque fez postagens ofensivas contra o clube e contra a Catalunha no Twitter.

Sergi pertencia ao Alcorcón, da Segundona, e se destacou marcando 17 gols pelo Eldense na terceira divisão espanhola na temporada passada. Quando ainda estava no Getafe B, fez postagens no Twitter declarando-se um apaixonado pelo Real Madrid e, pior do que isso, se referiu diversas vezes à Catalunha como ''puta''. O Barça confirmou que as ofensas foram o motivo da rescisão.

Os outros dois reforços anunciados para o Barcelona B são o meio-campista Josep Miquel Fernández, que estava no Cornellà e é estudante de medicina, e o defensor Moisés Delgado, do Sevilla B. O atacante Robert, do Fluminense, deverá ser anunciado em breve.