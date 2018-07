Barcelona derrota Almeria com dificuldade; Real bate Bilbao

O líder Barcelona acumulou 84 pontos faltando sete jogos e mantém sua vantagem de oito pontos sobre o Real, que visita no próximo sábado em partida da liga espanhola.

Messi conferiu da marca do pênalti para empatar três minutos depois de Corona silenciar o estádio do Barça com um gol logo no início do segundo tempo.

Thiago Alcanatra colocou o Barcelona na frente com uma cabeçada aos 19 minutos da etapa complementar, mas o Barça se mostrava enfraquecido e nervoso como seu técnico Pep Guardiola diante do adversário ameaçado de rebaixamento até o incansável Messi conferir seu 29 gol da temporada no último minuto.

Mais cedo, no que prometia ser um teste muito mais duro, Kaká marcou dois pênaltis e inspirou um Real Madrid sem a presença de vários titulares perante o quinto colocado Bilbao.

O meio-campo brasileiro marcou no início de cada etapa, nas duas ocasiões em que Angel Di Maria foi derrubado na área, e Cristiano Ronaldo saiu do banco para selar a vitória com seu 28 gol no campeonato espanhol aos 25 minutos do segundo tempo.