Barcelona derrota Apoel, Messi faz 3 e bate recorde de gols

Se no sábado Messi marcou três gols para se isolar como maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol, nesta terça-feira a história se repetiu. Com três gols na vitória por 4 a 0 do Barcelona sobre o APOEL Nicósia, o argentino se tornou o maior artilheiro da Liga dos Campeões, agora com 74 gols. Neymar, poupado, não jogou.

Antes da partida desta terça-feira no Chipre, Messi estava empatado em 71 gols com Raúl e Cristiano Ronaldo. Mas ele tratou logo de marcar três vezes para se isolar à espera da partida entre Real Madrid e Basel, quarta-feira. O português promete também brigar pelo recorde.

Além disso, Messi bateu outros dois recordes: chegou ao seu quinto hat-trick (como os ingleses chamam marcar três gols em uma única partida) e se isolou no quesito. Também chegou a 20 partidas com dois ou mais gols na Liga.

Por conta dos feitos do argentino, passou quase desapercebido o primeiro gol de Luis Suárez em jogos oficiais pelo Barcelona. E não foi um gol qualquer. O uruguaio deu um drible de letra, por debaixo das pernas do brasileiro João Guilherme, e bateu na saída do goleiro.

O gol do recorde saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Rafinha chutou e o argentino estava no meio da área para desviar e enganar o goleiro. Na segunda etapa, Daniel Alves cruzou o argentino fez o segundo dele.

No finalzinho, um gol de craque para fechar a grande atuação. Não tanto pela facilidade com que Messi escorou o passe de Pedro para o gol vazio, mas pela postura de ficar parado enquanto a bola passava por ele depois do cruzamento de Mascherano. O argentino notou que estava impedido e abdicou do lance. A recompensa foi que Pedro salvou a jogada pela esquerda e deu a assistência para trás.

PSG VENCE