Barcelona derrota Celta e mantém vantagem sobre Real no Espanhol

O Barcelona entrou em campo em Vigo para manter sua vantagem de quatro pontos para o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Mas o Celta de Vigo não facilitou as coisas para Messi, Neymar & cia. Para felicidade dos catalães, a experiência e o talento de Xavi em bola parada, e a boa cabeçada do zagueiro Mathieu, deram a vitória para o Barcelona, que mantém assim a vantagem de quatro pontos para seu principal adversário, 71 a 67. O Celta manteve a 11ª posição, com 35 pontos.

Os dois times saíram para o jogo procurando dominar as ações ofensivas. E foi o time da casa que chegou primeiro. Logo aos 12 minutos de partida, Bravo salvou de forma espetacular um chute cruzado de Joaquín Larrivey dentro da área, na primeira oportunidade clara de gol da partida. Na sequência, Messi mostrou seu costumeiro talento ao driblar quase toda a defesa anfitriã e chutar no canto direito para boa defesa de Sergio, que mostrou puro reflexo no lance.

Aos 22, o Barcelona voltava a Lever perigo, desta vez com Luis Suárez, que arrematou forte para boa defesa de Sergio, em jogada tramada por Neymar. Cinco minutos depois, a torcida reclamou muito um pênalti de Bravo em Nolito, que o juiz não marcou.

Depois dos lances mais agudos, o jogo ficou truncado, com lances isolados e bolas paradas sem efeito. A partida foi para o intervalo com o placar inalterado.

Na etapa final, as duas equipes voltaram com o mesmo ritmo. E logo no início o Barcelona quase abriu o marcador com Neymar, um pouco escondido no duelo, que recebeu um pouco adiantado e concluiu para as redes. O juiz marcou impedimento no lance.

Aos 22, Xavi desperdiçou uma boa oportunidade para abrir o placar. Em bom toque de bola entre Messi e o próprio Xavi, o meia catalão disparou firme contra a meta do Celta. A bola passou próxima ao poste direito. O gol amadurecia. E chegou aos 28. Em bola alçada na área na medida por Xavi, o zagueiro Mathieu alcançou o cruzamento quase no fim para abrir o marcador em Vigo.

A vantagem trouxe mais tranquilidade para os visitantes, que mostraram o conhecido toque de bola para sair em jogadas rápidas no contra-ataque, já que o Celta saiu para buscar o empate, sem sucesso.

Aos 45, na grande jogada da partida, Messi recebeu de Pedro, que tinha entrado no lugar de Iniesta, depois de tabelar com Neymar e entrou na cara do goleiro Sergio. O argentino não finalizou, esperando que o goleiro caísse. Quando Messi decidiu chutar, tocou muito forte e a bola saiu por cima, no que poderia ter sido mais um golaço do argentino. O Celta ainda tentou abafar nos descontos, mas nada conseguiu.

GETAFE VENCE LA CORUÑA

O Getafe conseguiu respirar no Espanhol ao vencer em casa o Deportivo La Coruña, que segue perto da zona da degola. Os gols do Getafe foram marcados por dois zagueiros, Ruano e Escudero. Os time da Galícia descontou com um gol Toché.

A 29ª rodada do Espanhol será finalizada nesta segunda-feira, com o duelo entre Espanyol e Elche, em Barcelona.