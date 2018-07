Barcelona derrota Xerez e assegura liderança

O Barcelona fez bem o dever de casa neste sábado. Mesmo poupando alguns titulares, como o argentino Messi, a equipe catalã derrotou o lanterna Xerez por 3 a 1, no Camp Nou, e assegurou a primeira colocação do Campeonato Espanhol por mais um rodada.

O resultado deixou o Barcelona com 87 pontos, uma a mais do que o vice-líder Real Madrid, que bateu o Zaragoza por 2 a 1, fora de casa.

Mesmo com Messi no banco de reservas neste sábado, o Barcelona foi muito superior desde o início. E com boas atuações de Henry e Jeffren, começou pressionando e abriu o placar logo aos 13 minutos. O próprio Jeffren recebeu na área, fintou um marcador a bateu na saída do goleiro.

Dez minutos depois, a equipe ampliou quando Ibrahimovic recebeu de Keita e tocou para Henry completar às redes. No minuto seguinte, em um dos poucos bons momentos do Xerez na partida, Bermejo invadiu a área, chutou no ângulo esquerdo de Valdés e descontou para os visitantes.

O gol não assustou o Barcelona, que seguiu soberano e voltou a ampliar no começo do segundo tempo: aos dez minutos, Toure faz boa jogada pela esquerda e cruzou para Ibrahimovic empurrar para o gol. Descontrolado em campo, o Xerez ainda teve dois jogadores expulsos antes do fim do confronto. E sem maiores problemas, o Barcelona confirmou a vitória por 3 a 1.

