Barcelona descarta chance de fazer novas contratações

Nesta semana, o clube catalão se reforçou com o holandês Ibrahim Afellay, que estava no PSV Eindhoven. Mas esta será a única novidade do Barcelona nos próximos meses, de acordo com o dirigente. "Não há intenção de incorporar mais jogadores no mercado de inverno", afirmou.

Zubizarreta explicou que o Barcelona só contratou Afellay porque o contrato do holandês com o PSV Eindhoven iria se encerrar. "Era um jogador que terminava o contrato. Nós encontramos uma oportunidade interessante", explicou o dirigente e ex-jogador.