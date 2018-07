Barcelona descarta chance de vender Daniel Alves

"Dani Alves fica. Não há outra possibilidade. Tem sido um jogador importantíssimo, uma das melhores contratações do plantel", disse o treinador, que assinou contrato por dois anos com o Barcelona e ressaltou que também não pretende negociar o volante Seydou Keita. "Se Keita quer ficar, ficará. Em um clube como o Barça, se um jogador vem e diz que quer sair, deve sair".

O novo treinador do Barcelona também revelou que o Barcelona tem a intenção de reforçar a sua defesa para a temporada 2012/2013 do futebol europeu. Segundo especulações, o clube estaria interessado na contratação do lateral-esquerdo Jordi Alba, do Valência. "Queremos reforçar a nossa defesa. Tivemos problemas e fomos obrigados a improvisar, um lateral-esquerdo e um zagueiro".

Diretor esportivo do Barcelona, Andoni Zubizarreta disse que vai discutir nas próximas semanas se estende o contrato do capitão Carles Puyol, que se encerra no final da temporada 2012/2013. "Logos nos sentaremos e conversaremos", prometeu.