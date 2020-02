Barcelona desembarca na Itália cercado de cuidados por causa do coronavírus

A delegação do Barcelona chegou nesta segunda-feira a Nápoles, onde nesta terça a equipe vai enfrentar o Napoli pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, sob intensos cuidados das autoridades médicas italianas por causa do coronavírus. Cinco pessoas morreram no país nos últimos dias em decorrência da epidemia.

LEIA TAMBÉM > Portuguesa vai receber jogadores emprestados dos quatro clubes grandes de São Paulo

Ainda no avião que levou o time espanhol a Nápoles, jogadores e demais integrantes da delegação tiveram a temperatura medida por médicos locais. Trata-se de um procedimento padrão adotado na Itália com todas as pessoas que chegam ao país nesse período de emergência. Se alguém apresenta febre ou qualquer outro sintoma de contaminação pelo coronavírus, é imediatamente encaminhado a um hospital.

As seis mortes causadas pelo coronavírus ocorreram no norte da Itália - mais precisamente nas regiões da Lombardia, do Vêneto e do Piemonte -, assim como os outros 219 casos confirmados de contágio. Nápoles fica no sul do país, mas há duas suspeitas de contaminação na cidade, o que justifica os cuidados tomados na chegada do Barcelona.

O calendário esportivo da Itália foi profundamente afetado nos últimos dias por causa do coronavírus. Quatro jogos do Campeonato Italiano (Atalanta x Sassuolo, Torino x Parma, Verona x Cagliari e Inter x Sampdoria) foram adiados pela liga que organiza a competição, assim como partidas de outras divisões e eventos de basquete, vôlei, hóquei no gelo e patinação artística.

O temor causado pela epidemia é tão grande que as autoridades das regiões mais atingidas anunciaram medidas como o fechamento temporário de escolas, lojas e restaurantes, além da suspensão de cerimônias religiosas enquanto durar o período mais crítico do coronavírus.

Até o momento, a Uefa (entidade que organiza a Liga dos Campeões da Europa) não cogitou o adiamento da partida entre Napoli e Barcelona. O jogo de volta está marcado para o dia 18 de março, na Itália.