Barcelona desencanta em casa, bate Mallorca e reassume segundo lugar do Espanhol

O Barcelona reencontrou o caminho das vitórias no Campo Nou neste domingo. Após amargar três derrotas seguidas em seu estádio, o time catalão somou importante triunfo sobre o Mallorca, por 2 a 1, que garantiu o retorno à segunda colocação do Campeonato Espanhol, atrás somente do campeão Real Madrid. Subiu para os 66 pontos, diante de 64 do Sevilla, em terceiro.

O adversário era o ideal para o Barcelona apagar a má impressão deixada nos tropeços contra Einthacht Frankfurt (2 a 3 na Liga Europa) e diante de Cádiz e Rayo Vallecano (0 a 1 em ambos pelo Espanhol), todos no Camp Nou - nesta série, ainda bateu o Real Sociedad, como visitante.

Flertando com a zona de rebaixamento, o Mallorca vinha de oito derrotas seguidas atuando longe de seu estádio e perdeu as últimas cinco para o Barcelona. Queria findar com a série desastrosa e teve oportunidade de ouro com Fer Niño, perdendo chance com gol aberto. Não fez e acabou vendo o time catalão abrir o marcador.

Logo aos 25 minutos, Jordi Alba lançou para Depay tirar o zero do placar. Mesmo em vantagem e jogando melhor, o Barcelona não conseguiu ampliar antes do descanso. O importante, porém, era não ser vazado e segurar a vitória mínima.

A volta do intervalo foi como Xavi queria: pressão e mais um gol. O treinador buscava alívio no embate e viu Busquets pegar o rebote, se livrar do marcador e bater cruzado, de esquerda, no cantinho.

Então apagado em campo, Ferran Torres ampliou. Mas o VAR anulou por impedimento de Aubameyang. Logo depois, o atacante foi substituído por Ansu Fati, que retornou a campo após dois meses afastado por lesão muscular.

O Mallorca diminuiu com Raillo e esquentou os últimos minutos, ameaçando ser mais um time a aprontar no Camp Nou. O Barcelona soube se defender, porém, para respirar aliviado e voltar a dar alegria a seus torcedores.

Demais resultados deste domingo: Elche 1 x 1 Osasuna, Granada 1 x 1 Celta e Rayo Vallecano 1 a 1 Real Sociedad.