Barcelona desperdiça pênalti e perde para Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol

O time do Barcelona teve mais um dia para esquecer na disputa do Campeonato Espanhol, temporada 2021/2022, ao perder, por 1 a 0, nesta quarta-feira, para o Rayo Vallecano, no Estádio de Vallecas, em Madri. Com o resultado, o time da casa alcançou os 15 pontos, na quinta colocação, enquanto os catalães permanecem com 15, em nono lugar.

Apesar de atuar diante de sua torcida, o Rayo Vallecano adotou uma postura de contra-ataque, deixando a iniciativa para os visitantes. Mas a marcação forte na saída de bola dos catalães, causou a roubada de bola de Trejo sobre Busquets. O colombiano Falcao García foi lançado na meia direita, cortou para dentro, se livrou de Piqué e bateu para abrir o placar.

Leia Também Confira como está a classificação do Campeonato Espanhol

Com 1 a 0 para Rayo Vallecano, o Barcelona passou a atuar quase que o tempo todo no campo do adversário. Criou ótima oportunidade de empatar, aos 35 minutos, com Depay, que cruzou da esquerda, mas Dest mandou por cima do travessão.

Na segunda etapa, a pressão do Barcelona foi ainda maior. Aos 16 minutos, o brasileiro Philippe Coutinho, livre dentro da área, errou feio a finalização. Mas a maior oportunidade foi aos 27, quando Valentín derrubou Depay dentro da área. Pênalti que o próprio holandês cobrou, mas parou na ótima intervenção do goleiro Dimitrievski.

Esta foi a terceira derrota do Barcelona em dez partidas disputadas no Espanhol. O time ainda acumula quatro vitórias e três empates.

Em outra partida disputada, o Mallorca (13 pontos) obteve um bom empate, por 1 a 1, em casa, diante do Sevilla (21), um dos primeiros colocados.