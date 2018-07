Barcelona deve fechar com lateral Douglas, do São Paulo, nesta quinta

O Barcelona deve fechar nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Douglas, do São Paulo. As negociações estão avançadas entre o clube espanhol e o paulista. O valor da transação é de cerca de 6 milhões de euros (R$ 18, 2 milhões). O Barça tinha quatro opções para reforçar a lateral e optou pelo jogador do Tricolor.

O São Paulo ainda não confirma a transferência do lateral, mas a imprensa da Espanha já trata o negócio como fechado, aguardando apenas a assinatura dos contratos.

Segundo agentes que tratam da transação, o clube da Espanha quer Douglas para ser o reserva de Montoya. Daniel Alves, titular da posição, deve ser negociado no mercado europeu. O Barça ainda não tem proposta para Alves, titular de Felipão na seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo no Brasil. Mas o jogador não estaria mais nos planos do técnico Luis Henrique, apesar de participar dos treinos da pré-temporada do clube espanhol.

Douglas, de 24 anos, chegou ao São Paulo há dois anos. Ele iniciou carreira no Goiás, onde jogou de 2008 a 2012, e teve passagem pela seleção brasileira Sub-20. Sua estreia no Tricolor foi no dia 2 de maio de 2012 na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta em Campinas.