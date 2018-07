Barcelona deve se concentrar agora na Liga Espanhola, diz Villa

A dramática vitória do Real por 1 a 0 em Valência, graças a um gol de Cristiano Ronaldo, terminou com as esperanças do Barcelona de conseguir uma segunda tríplice conquista, mas o time ainda está em forte posição para ganhar o terceiro título seguido da Liga Espanhola faltando seis partidas para o fim do torneio.

O Barcelona recebe o Osasuna antes de enfrentar o Real Madrid novamente duas vezes, então pelas semifinais da Liga dos Campeões, em 27 de abril e 3 de maio.

"Tínhamos esperança de ganhar (a Copa do Rei), mas temos que levantar a cabeça, digerir isso e jogar, porque falta um mês que pode ser muito bom", disse Villa a jornalistas depois da derrota para o Real.

"Temos que garantir a Liga Espanhola e pensar na Liga dos Campeões, onde temos a oportunidade de conseguir a classificação para a final", acrescentou.

O treinador do Barcelona, Pep Guardiola, que experimentou sua primeira derrota em uma final desde que assumiu o cargo perto do encerramento da temporada 2007/08, disse que confia que seus jogadores demonstrarão a mesma resistência que no passado.

"Sempre é melhor ganhar do que perder, é claro... Nós vamos nos levantar, claro que sim, esses jogadores têm demonstrado força muitas vezes comigo e sem minha presença."