Barcelona faz vídeo interativo da apresentação do elenco

Em seu site oficial, o Barcelona divulgou vídeo impressionante da apresentação do elenco para a temporada, ocorrida no Troféu Joan Gamper, que aconteceu nesta quarta-feira, contra a Roma, da Itália, no Camp Nou. O vídeo mostra os preparativos e a apresentação dos atletas antes de a bola rolar e conta com um artifício interativo: foi gravado em 360 graus, o que permite que o espectador, por meio de um 'joystick' posicionado no canto superior esquerdo da tela, mova a imagem.

A impressão é a de estar dentro do Camp Nou com mais de 90 mil pessoas. Aos 9 minutos, os atletas começam a subir ao campo. Confira na máxima qualidade para ter a experiência completa!

CONFIRA O INCRÍVEL VÍDEO PRODUZIDO PELO BARÇA