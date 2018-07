Barcelona mostra vídeo da indicação de Messi e Neymar ao Bola de Ouro

O Barcelona publicou um vídeo em que ressalta a indicação de Messi e Neymar ao Bola de Ouro da Fifa. Muito provavelmente, o meia argentino deverá levar mais um prêmio, desbancando, principalmente, seu concorrente dos últimos anos, o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. Ocorre que Messi tem agora uma sombra, e dentro de casa. Neymar é tão genial quanto ele com a camisa do Barcelona. A boa notícia para o clube catação é que agora ele terá duas opções para as premiações. E CR7 terá dois e não apenas um concorrente à sua altura.