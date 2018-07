Barcelona diz que Afellay será operado por lesão crônica

O jogador holandês de 27 anos sofreu uma série de lesões desde que foi contratado pelo Barça na temporada 2010/2011 do futebol europeu. Em outubro de 2011, por sua vez, ele passou por uma cirurgia que serviu para reparar um ligamento rompido de seu joelho esquerdo.

Sem conseguir uma boa continuidade com a camisa do Barcelona, Afellay atuou por empréstimo pelo Schalke 04 na última temporada do futebol europeu e também se contundiu no decorrer da edição passada do Campeonato Alemão. De volta ao Barça, o atleta não vinha atuando pela equipe espanhola.

O departamento médico do clube catalão não fixou nesta terça-feira um prazo estimado de recuperação para Afellay. O clube apenas informou que a cirurgia de quinta será realizada pelos médicos Antoni Dalmau e Ricard Pruna no Hospital de Barcelona, enfatizando que, assim que a operação for finalizada, irá emitir um boletim médico.