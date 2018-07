Barcelona diz que lesão de Iniesta no joelho esquerdo não é grave

BARCELONA - A lesão sofrida por Iniesta no empate sem gols diante do Atlético de Madrid, no último sábado, não passou de um susto para o Barcelona. Neste domingo, o clube informou que o meia passou por exames médicos por precaução e que nenhum grave problema foi diagnosticado no seu joelho esquerdo.

Iniesta sofreu uma pancada na região aos 22 minutos do confronto de sábado, no Vicente Calderón. Ele ficou em campo até o fim da etapa inicial, mas acabou substituído no intervalo por Lionel Messi. Ainda não há, no entanto, certeza sobre seu aproveitamento no duelo diante do Getafe, quinta-feira, pela Copa do Rei.

Segundo comunicado divulgado no site oficial do Barcelona, a velocidade na recuperação de Iniesta "vai determinar se ele ficará disponível para os próximos jogos". A tendência é que ele fique de fora diante do Getafe e só volte à equipe para o confronto contra o Levante, domingo que vem, pelo Campeonato Espanhol.