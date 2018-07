Barcelona repete que Neymar não está à venda e vê multa impossível de ser paga

O presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, afirmou nesta quinta-feira que o atacante Neymar não está à venda, em uma resposta aos recentes rumores que ligam o brasileiro a uma transferência ao Paris Saint-Germain. "Ele não está no mercado", afirmou o dirigente em entrevista à agência de notícias The Associated Press.

Neymar, de 25 anos, chegou ao Barcelona antes do início da temporada 2013/2014, adquirido junto ao Santos. Recentemente, em outubro de 2016, o clube catalão anunciou a ampliação do contrato do atacante brasileiro, que passou a ser válido até o término da temporada 2020/2021.

Não é segredo para ninguém que o Paris Saint-Germain está interessado em comprar Neymar, que forma um dos trios ofensivos mais poderosos do futebol mundial no Barcelona, em companhia do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez. Eles levaram o título da Liga dos Campeões da Europa de 2015. "Ele tem contrato pelos próximos quatro anos e, claro, nós contamos com ele. Neymar é parte do nosso time. Ele é parte do nosso tridente", afirmou Bartomeu.

O contrato firmado pelo Barcelona com Neymar possui cláusulas que elevam anualmente o valor da rescisão. Segundo a imprensa espanhola, o clube francês estaria disposto a pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros, cerca de R$ 810 milhões. Seria a maior transação da história do futebol. Esa possibilidade agita a semana nos dois países, e também no Brasil.

Na visão de Bartomeu, é impossível um clube pagar a cláusula de rescisão do contrato de Neymar, pois iria ferir as regras do fair play financeiro da Uefa. "Essas cláusulas são impossíveis de serem ativadas se você quiser cumprir com o fair play financeiro. Se alguém não quiser cumprir, então claro que ela pode ser ativada", concluiu o presidente do Barcelona.

O Barcelona está nos Estados Unidos e fará três amistosos no país. No sábado, enfrenta a Juventus em Nova York; no dia 26 encara o Manchester United em Washington; e no dia 29 joga contra o Real Madrid em Miami. O PSG também está em solo norte-americano, onde na última quarta-feira enfrentou a Roma em Detroit e venceu nos pênaltis após empate por 1 a 1.