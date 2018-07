Barcelona diz que Puyol será operado na quarta-feira O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que o zagueiro e capitão Carles Puyol vai realizar uma cirurgia no joelho esquerdo, cuja lesão o afetou nos últimos meses da temporada 2010/2011. De acordo com o clube catalão, que faturou o título da Liga dos Campeões da Europa no sábado, a operação será realizada na quarta-feira.