Barcelona diz que vai negar ofertas por Neymar e minimiza sondagem do PSG

O porta-voz do Barcelona, Josep Vives, disse que o clube catalão não está interessado na venda de Neymar. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que o clube está "muito calmo" em relação aos rumores sobre uma eventual transferência do brasileiro para o Paris Saint-German.

"Vender Neymar não é algo que o clube cogitaria", disse Vives. "Ele é um nos jogadores mais importantes que temos, e não consideraremos nenhuma oferta por ele".

De acordo com o jornal Marca, o PSG estaria disposto a pagar a multa rescisória de cerca de R$ 814 milhões (222 milhões de euros) para deixar a decisão de sair do Barcelona nas mãos de Neymar.

Os rumores de uma possivel ida para o PSG ganharam força depois que jornais europeus informaram que Neymar estaria insatisfeito com sua situação no Barcelona, onde ele estaria sempre "na sombra" de Messi.

De acordo com o The Independent, Neymar teria interesse em jogar no PSG para ser o "principal homem" da equipe. Vives negou a possível insatisfação do brasileiro dentro do Barcelona.

"Ele ainda está feliz aqui. Jogando como jogou no ano passando, ele mostrou ainda que está melhorando. Ele é fantástico e está feliz com o clube e nós estamos felizes com ele", disse.