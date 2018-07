Barcelona e Atlético de Madrid farão 'final antecipada' na semi da Copa do Rei

O sorteio das semifinais da Copa do Rei colocou frente a frente os dois favoritos ao título. Como não há predefinição de cabeças de chave, nada impedia o que de fato aconteceu: que Atlético de Madrid e Barcelona tivessem que se enfrentar antes da final. Na outra chave estão as duas zebras do torneio: Alavés e Celta de Vigo, este último o responsável por eliminar o Real Madrid nas quartas de final.

O Barcelona ganhou o direito, também no sorteio, de jogar a partida de volta em casa, no dia 7 de fevereiro. A ida será no Vicente Calderón, casa do Atlético de Madrid, no próximo dia 1º. Na outra semifinal, é o Alavés que decide em casa, no duelo de volta marcado para 8 de fevereiro, enquanto a ida será no dia 2.

O Barça é o atual bicampeão da Copa do Rei, tendo vencido o Sevilla na decisão do ano passado e o Athletic de Bilbao um ano antes. Em 2014, a equipe catalã perdeu do Real Madrid na final. Naquele ano, aliás, foi a última vez que os três grandes da Espanha chegaram à semifinal ao mesmo tempo.

Desde a temporada 2003/2004 o Alavés não chegava à semifinal da Copa do Rei, tendo vencido Alcorcón, Deportivo La Coruña e Gimnastic na sua campanha, beneficiada pelo sorteio. Já o Celta foi semifinalista no ano passado, caindo diante do Sevilla. Além do Real, o time de Vigo eliminou o Murcia e o Valencia.