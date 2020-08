Barcelona e Bayern se enfrentam para definir qual último campeão segue vivo

O único time com chance de evitar que a Liga dos Campeões da Europa tenha um campeão inédito na temporada 2019/2020 será conhecido nesta sexta-feira. Com todos os demais ganhadores do torneio já tendo sido eliminados, Barcelona e Bayern de Munique vão duelar a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio da Luz, em Lisboa, para determinar quem será o único campeão a participar das semifinais.

Barcelona e Bayern já venceram a Liga dos Campeões cinco vezes e estão nas quartas de final pela 18ª vez, mas ganharam o torneio pela última vez há cinco e sete anos, respectivamente. É para tentar encerrar esse jejum em 23 de agosto que vão se enfrentar agora.

Este confronto pelas quartas de final terá um confronto claro de estratégias e momento. O Bayern, afinal, vem apostando na coletividade e tem obtido êxito, tanto que está com 100% de aproveitamento desde a retomada das competições. Já o Barcelona passa por uma temporada irregular e que só não é pior graças ao talento de Messi.

Esta será a quinta vez que os clubes vão duelar em uma mata-mata europeu, sendo que o time que avançou sempre conquistou o título na sequência. Foi assim na Copa da Uefa (a atual Liga Europa) de 1995/1996 e na Liga dos Campeões de 2012/2013 para o Bayern. E também para o Barcelona nas temporada 2008/2009 e 2014/2015, quando levou a Liga dos Campeões.

Para não terminar a temporada sem títulos, algo que não acontece desde a 2007/2008, o Barcelona, com Quique Setién pressionado, aposta tudo em Messi. Mas também precisando conter a força do conjunto do Bayern, deve reforçar o seu meio-campo, ainda mais Arturo Vidal está livre da suspensão que o impediu de enfrentar o Napoli no último sábado.

Isso pode levar o chileno a retornar ao time, com o francês Antoine Griezmann sendo o mais ameaçado de deixar a formação. "Escutei algumas coisas mas não prestei muita atenção, conheço os torcedores do Bayern e os jogadores. Nesta sexta-feira eles não vão enfrentar equipes da Bundesliga, mas sim o Barcelona, o melhor time do mundo", afirmou Vidal, minimizando o favoritismo do Bayern, time que defendeu entre 2015 e 2018.

Setién ainda tem outras duas dúvidas: Sergi Roberto, Rakitic e Riqui Puig disputam uma vaga no meio-campo, sendo que a dúvida envolvendo o primeiro se dá pela possibilidade de sua utilização na lateral direita - a outra opção é Semedo. Já Ousmane Dembele, recuperado de lesão, deve ser opção no banco de reservas.

O Bayern ganhou 26 das últimas 27 partidas que disputou, tendo sido campeão alemão e da Copa da Alemanha. E o time dirigido por Hans Flick conta com o artilheiro da Liga dos Campeões, o polonês Robert Lewandowski, autor de 13 gols na competição e de 34 na temporada. Até por essa força, a equipe tem sua formação bem mais definida, repetindo a aposta na posse de bola para encontrar espaços na defesa do Barcelona, além de não cedê-los a Messi, que já marcou 25 vezes nesta temporada.

Com o lateral-direito Benjamin Pavard provavelmente fora, embora ele tenha viajado a Portugal, deve se repetir o que ocorreu na semana passada diante do Chelsea, com a sua posição sendo ocupada por Joshua Kimmich, o que abre espaço para Thiago Alcantara formar a dupla de volantes com Leon Goretzka.