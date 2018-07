Barcelona é favorito na Liga dos Campeões, diz Wenger

Apesar da vitória da última quarta-feira contra o Partizan, por 3 a 1, o Arsenal classificou-se apenas na segunda colocação do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa, atrás do Shakhtar Donetsk. Com isso, como a Uefa impede que equipes do mesmo país se enfrentem nas oitavas de final, o time inglês atuará diante de Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique ou Schalke 04 - o sorteio acontecerá na semana que vem.

Mesmo afirmando que o Arsenal "não tem nada a temer", o técnico Arsène Wenger exaltou o favoritismo do Barcelona na competição. "Precisamos ser realistas. O Barcelona é o super favorito da competição no momento. Mas jogaremos contra quem for necessário, e se for o Barcelona, será o Barcelona", declarou o francês.

Na última temporada, as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final do torneio continental. Na ocasião, o Barcelona se deu melhor, com uma goleada por 4 a 1 na segunda partida, na Espanha, após um empate por 2 a 2 em Londres. Mesmo com o retrospecto, Wenger afirma que, caso aconteça, um novo confronto poderá ter resultado diferente.

"No ano passado fomos eliminados por eles. Mas eu acho que tínhamos capacidade para fazer melhor porque empatamos por 2 a 2, em casa, e estávamos vencendo por 1 a 0, fora. Perdemos por 4 a 1, mas isso depende se temos nossos melhores jogadores disponíveis, um bom nível de confiança", analisou o técnico do Arsenal.