Barcelona é mais popular do que o Real Madrid; Cristiano, mais do que Messi

A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid ultrapassa as disputas dentro de campo. Os clubes acumulam uma lista de inúmeros fãs espalhados pelo mundo. De acordo com os registros da internet, a equipe catalã de Neymar está na frente na preferência popular. Nos últimos doze meses, o Barcelona acumula mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e 2,7 milhões no Twitter, de acordo com estudo realizado pela empresa Cuponation.es.

Os dois times dividem a popularidade com os craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Nessa comparação, o ídolo do Real ganha por ser "mais buscado na internet" do que Messi. O português tem cerca de 117 milhões de seguidores no Facebook, enquanto o argentino conquistou 87 milhões. Entre os clubes, a pesquisa explica que "globalmente, o Barcelona acumula mais buscas do que o Real Madrid: 42 pontos contra 39".

Nas redes, o Barcelona tem 94 milhões de fãs no Facebook e 35,7 milhões no Twitter, contra 92 milhões do Real Madrid no Facebook e 33 milhões no Twitter. No campo geográfico, os novos seguidores do Real Madrid vem da França e Portugal. Alemanha, Reino Unido e Itália estão com o Barça. Na América do Sul, os resultados variam de acordo com alguns jogadores. De um lado está Neymar (Brasil), Messi (Argentina) e Suárez (Uruguai). Do outro tem James Rodriguez (Colômbia) e Navas (Costa Rica)