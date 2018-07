Barcelona e Manchester United disputarão amistoso em agosto

Este será o quarto dos cinco amistosos programados pelo Barcelona, visando preparação para temporada 2012-13. Para Manchester United, a princípio é o quinto de cinco jogos agendados, de acordo com o site oficial do clube.

Antes de encarar o rival inglês, o Barça jogará no dia 24 de julho contra o Hamburgo na Alemanha, em jogo que marcará a estreia do técnico Tito Vilanova. Quatro dias depois, o adversário será a Seleção do Campeonato Marroquino, em Tânger, no Marrocos. No dia 4 de agosto, o rival será o Paris Saint Germain, na capital francesa.

O time ainda disputará no dia 31 de julho, a final da Supercopa da Catalunha, contra o Espanyol. Já no dia 20 de agosto, será a vez do Troféu Joan Gamper, contra a Sampdoria. Um amistoso ainda deve ser marcado no dia 11 de agosto.

Já o Manchester United começará sua pré-temporada na África do Sul, enfrentando nos dias 18 e 21, o Amazulu e o Ajax Cape Town. No dia 25, é a vez de viajar para a China, onde o rival será o Shanghai Shenhua, time dos atacantes Nicolas Anelka e Didier Drogba.