Barcelona é o favorito ao título nas casas de apostas

Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e Juventus se classificaram para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa e as casas de apostas já definiram o favorito para o título. Para cada euro apostado na equipe de Messi e Neymar, as casas de apostas pagam 2,76 euros.

Na sequência aparecem os alemães do Bayern de Munique com pagamento de 2,77 para cada euro apostado. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid sofreu para se classificar para a semifinal do torneio, ao marcar o gol da vitória somente aos 43 minutos do segundo tempo, com Chicarito, e é apenas o terceiro na lista. Caso seja campeão, cada aposta pagará 4,09 euros aos torcedores.

Mesmo com o tetracampeonato italiano bem próximo, a Juventus é considerada a 'zebra' entre os quatro finalistas do torneio europeu. Campeã da Liga dos Campeões pela última vez em 1996, a 'Velha Senhora' aparece em último lugar nas casas de apostas, com o maior pagamento. Para cada euro, as casas pagam 8,80 euros.

As consultas foram realizadas nas principais casas de apostas da Europa: Bet365, Bwin, Sportium, 888sport e WillamHill. No Brasil, a atividade é considerada ilícita.