Barcelona é o time europeu com mais torcedores no Brasil

Uma pesquisa divulgada pelo IBOPE Repucom nesta quinta-feira, 3, indica que 69% dos brasileiros entre 16 e 29 anos torcem para algum clube europeu. No topo da preferência dos entrevistados está o Barcelona, indicado por 25% como o time favorito no continente. Em seguida, aparecem Real Madrid (11,9%), Manchester United (6,1%), Chelsea (4,6%) e Bayern de Munique (3,4%).

O número de brasileiros que escolheram um clube europeu para torcer sofreu um aumento desde a última pesquisa do tipo. Em 2013, o índice era de 64%.

“O interesse dos jovens pelos times europeus vem crescendo consistentemente nos últimos anos e se deve, principalmente, à presença dos melhores jogadores do mundo nos campeonatos do Velho Continente, ao crescimento da cobertura do futebol europeu pela mídia brasileira e ao aumento do número de assinantes de TV paga no Brasil”, afirma José Colagrossi, diretor executivo do IBOPE Repucom.

Além disso, a má fase do futebol brasileiro e as partidas com qualidade inferior às europeias podem explicar o crescente interesse dos brasileiros pelo futebol europeu.

A pesquisa reuniu 1 mil entrevistados e foi realizada em março deste ano.