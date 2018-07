Barcelona e Real levam multa por violarem direitos de TV

MADRI - Barcelona, Real Madrid, Sevilla e Racing Santander, além da emissora de TV MediaPro, foram multados em um valor total de aproximadamente 15 milhões de euros por terem violados as regras que regulam os direitos de TV na Espanha. A Comissão de Concorrência da Espanha justificou a pesada multa dizendo que as violações foram "graves". Segundo o órgão fiscalizador, os times em questão e a companhia de TV firmaram um contrato para transmitir os jogos de suas respectivas equipes durante quatro anos, sendo que o máximo período permitido no país é de três anos.

A MediaPro deverá pagar 6,5 milhões de euros, enquanto o Real foi multado em 3,9 milhões, mesmo valor aplicado ao Barça. Já o Sevilla foi condenado a desembolsar 900 mil euros, enquanto o Racing Santander, "apenas" 30 mil. A emissora penalizada, que divide os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol com a Canal Plus, informou que irá apelar contra a punição na Justiça.

Na Espanha, cada clube fecha acordos individualmente para exploração de direitos de TV, ao contrário do que acontece em ligas de outros países da Europa. Neste último acordo, Real e Barça, maiores clubes do país, foram os que tiveram direito a maior receita oriunda da televisão.