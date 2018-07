Barcelona e United são confirmados em torneio amistoso nos EUA

A International Champions Cup, um torneio amistoso realizado anualmente nos Estados Unidos, contará pela primeira vez com a presença do Barcelona. Nesta quarta-feira, foram revelados os dez participantes da competição, disputada durante a pré-temporada do futebol europeu. E a relação inclui, além do time catalão, o Chelsea e o Manchester United.

O torneio também contará com a participação de outros três clubes europeus: Paris Saint-Germain, Porto e Fiorentina. Além deles, os outros times serão New York Red Bulls, San Jose Earthquakes e Los Angeles Galaxy, todos dos Estados Unidos, e o América do México.

No ano passado, o torneio amistoso foi vencido pelo Manchester United. E o triunfo do time inglês por 3 a 1 sobre o Real Madrid no Michigan Stadium registrou o maior público de uma partida de futebol nos Estados Unidos: 109.318 espectadores.

Os detalhes do torneio, incluindo datas e sedes, serão revelados no final deste mês, em uma entrevista coletiva em Nova York. Os organizadores da Internacional Champions Cup também vão realizar edições na Austrália, com Real Madrid, Roma e Manchester City, e na China neste ano.