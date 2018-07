Barcelona e Villarreal condenam racismo contra lateral

BARCELONA - Barcelona e Villarreal vieram a público para condenar o ato racista do qual foi vítima o lateral-direito Daniel Alves em jogo do Campeonato Espanhol, no domingo. O brasileiro surpreendeu ao reagir de forma rápida ao ver uma banana atirada aos seus pés, quando ia bater um escanteio. Ele juntou a fruta do chão, comeu um pedaço e fez a cobrança em direção à área, sem se abalar.

"O Barcelona quer manifestar seu apoio total e solidariedade ao jogador Daniel Alves, depois dos insultos recebidos no domingo passado no campo do Villarreal", registrou o clube catalão, em nota oficial. "O Barcelona quer recordar a importância cívica, cultural, social e desportiva das mensagens que a Uefa apresenta antes de cada partida: respeito e combate ao racismo".

Junto da nota, o clube postou um vídeo produzido pela Uefa, que conta com a participação de alguns dos principais jogadores do mundo. Nele, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Franck Ribéry, finalistas do último prêmio de melhor do mundo da Fifa, dizem "não ao racismo" entre outros atletas e dirigentes esportivos. Na mesma nota, o Barcelona destacou que não culpa o Villarreal pelo episódio, apesar do ato racista ter acontecido no estádio do rival.

"O Barcelona não relaciona os agressores ao clube local e valoriza o apoio do Villarreal ao nosso jogador. Incentivamos todos os clubes a seguir lutando contra o flagelo que é a agressão contra qualquer atleta com base em sua raça", registrou o clube de Daniel Alves. Ainda no domingo, o Villarreal condenou a manifestação racista em sua conta no Twitter.

"Como esportistas, um dos valores que mais valorizamos e promovemos é o respeito, à equipe rival, ao árbitro, ao torcedor rival. Que pena que há um ignorante capaz de ato tão lamentável. Isso não cabe no mundo do esporte e muito menos em nossa casa #nãoaoracismo", publicou o clube.

Nesta segunda-feira, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Ángel María Villar, lamentou o episódio e destacou a luta da entidade contra o racismo e a xenofobia. O dirigente, contudo, evitou mencionar possíveis punições ao Villarreal na disputa do Campeonato Espanhol.