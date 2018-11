Barcelona empata com Atlético de Madrid e pode perder a liderança do Espanhol

Líder e vice-líder do Campeonato Espanhol, Barcelona e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1 neste sábado, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, e deram ao Sevilla a oportunidade de assumir a liderança do torneio na conclusão da 13.ª rodada.

O Barcelona tem 25 pontos, dois a mais que o Atlético, segundo colocado. O Sevilla aparece na sequência, com 23 pontos, e assumirá a ponta da competição com uma vitória simples em casa sobre o Valladolid, no domingo.

Em campo, considerando as partidas recentes entre as duas equipes, o duelo foi atípico. Mesmo com Messi e Suárez de um lado, e Diego Costa e Griezmann do outro, faltou inspiração para os rivais, especialmente no primeiro tempo, etapa que terminou sem gols. Uma cobrança de falta de Messi por cima da meta do goleiro Oblak foi o lance de maior destaque nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, se a criatividade e o bom futebol não vieram, ao menos saíram os gols, assim como exibição de raça e de vontade, principalmente da parte de Diego Costa. O brasileiro naturalizado espanhol se desentendeu com Umtiti e Piqué, mas não ficou só na confusão. Ele desviou cobrança de falta para o gol e colocou o Atlético em vantagem, aos 31 minutos. Assim, deu fim ao jejum de gols que já durava mais de dois meses.

Messi não exibiu o seu brilho habitual. No entanto, mesmo sem se destacar, o craque argentino foi decisivo no final da partida. Ele deu a assistência para Dembélé bater cruzado e empatar a partida aos 44 minutos e se redimir de seu mau comportamento fora de campo, algo que lhe rendeu punições.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O Atlético recebe o Monaco em jogo do Grupo A, do qual é vice-líder e precisa de um empate para confirmar a vaga nas oitavas de final. Praticamente classificado à próxima fase e líder do Grupo B, o Barcelona encara o PSV em Eindhoven, na Holanda.

Em outros dois jogos neste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Valencia fez 3 a 0 no Rayo Vallecano e Huesca e Levante empataram em 2 a 2.