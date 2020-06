Barcelona empata com o Celta e pode ver Real Madrid abrir vantagem na liderança

O Barcelona levou um gol no fim da partida e só empatou em 2 a 2 com o Celta de Vigo neste sábado, fora de casa, no Estádio de Balaídos, pela 32.ª rodada. Com o ponto conquistado, o time catalão reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol temporariamente. No entanto, pode ver o arquirrival Real Madrid abrir vantagem na ponta.

O Barcelona tem 69 pontos, no momento um a mais que o Real Madrid, que, porém, ainda entra em campo neste domingo e, se vencer o lanterna Espanyol fora de casa, abrirá dois pontos de distância na liderança. O Celta é o 16º colocado, com 34 pontos.

O time catalão sofreu o segundo tropeço em três jogos. Neste sábado, fez um primeiro tempo bom e sofreu menos do que nas partidas anteriores. Messi não marcou o gol de número 700, mas deu as duas assistências para os gols de Suárez.

No primeiro tempo, o argentino, em lance genial, em vez de cobrar a falta direto para o gol, lançou Suárez. Completamente livre na pequena área, o uruguaio cabeceou para o gol e abriu o placar aos 20 minutos. A equipe catalã manteve a intensidade, mas não conseguiu ampliar.

Na segunda etapa, os donos da casa responderam rápido. Aos cinco minutos, o russo Smolov recebeu do turco Yokuslu e empurrou para o gol. Messi e Suárez, então, apareceram de novo. O argentino entregou a bola dentro da área para o uruguaio, que girou em cima da marcação e bateu cruzado no canto direito para recolocar os visitantes em vantagem aos 21 minutos.

O Barcelona praticamente abriu mão de atacar e conseguiu esfriar o jogo por um período. Até os 43 minutos, quando Iago Aspas bateu falta por fora da barreira, no canto direito de Ter Stegen, e deixou novamente o jogo empatado. Nolito ainda teve a oportunidade de assegurar a virada nos acréscimos, mas concluiu muito mal, e parou no goleiro alemão.

Mais cedo, o Athletic Bilbao derrotou o vice-lanterna Leganés por 3 a 1, em casa, e subiu para a nona colocação, com 45 pontos conquistados. Raul Garcia, Sancet e Villalibre marcaram para os anfitriões e Budimir descontou para os visitantes.