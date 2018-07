Barcelona empata e pode ver Real Madrid colar na tabela

Depois de fazer bonito no clássico com o Real Madrid, na semana passada, o Barcelona decepcionou no clássico catalão deste sábado e apenas empatou com o Espanyol por 0 a 0, fora de casa, pela 33.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Veja também:

ESPANHOL - Classificação Notícias

Apesar do tropeço, o Barcelona segue na liderança isolada, agora com 84 pontos. Mas pode ver o rival encostar na tabela no domingo. O Real Madrid, que soma 80, poderá ficar a um ponto do líder se vencer o Valencia no Santiago Bernabéu, faltando cinco rodadas para o fim do campeonato. Já o Espanyol tem 38, e segue na parte intermediária da tabela.

Com Messi em dia pouco inspirado, o Barcelona teve dificuldade para vencer a forte marcação do adversário deste sábado. Os donos da casa neutralizaram o armador Xavi, que não pôde contar com o apoio de Iniesta e Abidal, ambos machucados.

Isolados no ataque, Messi, Maxwell e Pedro pouco puderam fazer para levar o Barcelona à vitória, apesar do domínio dos visitantes. No segundo tempo, Keita e Henry ganharam uma chance no time, mas também pararam na marcação rival.

A situação do Barcelona ficou ainda mais complicada quando o brasileiro Daniel Alves recebeu o cartão vermelho, após fazer falta na lateral, e obrigou o time visitante a jogar os últimos 30 minutos com apenas dez jogadores em campo.

Depois do tropeço deste sábado, o Barcelona voltará todas as suas atenções para o primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões, terça-feira, diante da Inter de Milão, na Itália.