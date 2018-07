Barcelona empata em 1.º amistoso de pré-temporada

No jogo que marcou a celebração do centenário do Hadjuk Split, da Croácia, que atuou em casa, o Barcelona empatou por 0 a 0 com o rival, neste sábado, em seu primeiro amistoso durante o período de preparação para a próxima temporada do futebol europeu.

O time espanhol voltou aos treinos apenas na última segunda-feira e o técnico Pep Guardiola aproveitou para testar um grande número de jogadores, inclusive alguns que fazem parte do Barcelona B. A equipe iniciou o duelo com uma formação quase totalmente reserva, escalada com Valdés; Dalmau, Armando, Fontás e Lobato; Jonathan dos Santos, Thiago Alcântara, Keita e Carmona; Afellay e Villa. Depois ainda entraram em campo Pinto, Balliu, Oriol Rosell, Abidal, Maxwell, Busquets, Riverola, Iniesta, Isaac Cuenca, Jeffren e Jonathan Soriano.

No amistoso, o Barcelona não pôde contar com Xavi, Piqué, Pedro e Puyol, além de Messi e Daniel Alves, estes dois últimos que acabaram de defender Argentina e Brasil, respectivamente, na Copa América, cuja decisão será realizada neste domingo.

Depois deste amistoso, o Barcelona voltará a atuar já na próxima terça-feira, quando enfrentará o Internacional de Porto Alegre, em Munique, pela Copa Audi. O duelo servirá para Guardiola promover novos testes diante de um rival mais qualificado tecnicamente.

OUTROS AMISTOSOS - Vários outros amistosos foram disputados neste sábado como parte da pré-temporada dos clubes do futebol europeu. Em um deles, o atacante brasileiro Jonas marcou o gol que deu a vitória por 1 a 0 do Valencia sobre o Leicester. Já o marfinense Gervinho fez os dois gols do triunfo do Arsenal diante do Colônia, por 2 a 1.

Em outros duelos envolvendo times de expressão do futebol do Velho Continente, o Bayer Leverkusen goleou o Racing Genk por 4 a 1, o Tottenham bateu o Orlando Pirates por 3 a 0, enquanto o Liverpool decepcionou ao cair por 3 a 0 diante do Hull City. Já a Udinese superou o Olympique de Marselha por 2 a 1.

SUPERCOPA DA ALEMANHA - O Schalke 04 faturou o título da Supercopa da Alemanha, neste sábado, ao derrotar o Borussia Dortmund por 4 a 3, na disputa por pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal, diante de um público de mais de 61 pessoas em Gelsenkirchen. Com isso, o Borussia desperdiçou a chance de conquistar mais um troféu em seu país, após ter sido campeão alemão na última temporada.