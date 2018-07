Barcelona empata sem gols na estreia de Douglas

O Barcelona perdeu os primeiros pontos no Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, logo na estreia do lateral Douglas, ex-São Paulo. Fora de casa, o time catalão empatou sem gols com o Málaga, encerrando assim a sequência de cinco vitórias consecutivas - quatro pelo Espanhol e uma pela Liga dos Campeões.

Douglas iniciou sua primeira partida como titular. Em uma clara estratégia de aproveitar ao máximo o elenco catalão, o técnico Luis Enrique escalou o brasileiro, surpreendendo até a imprensa espanhola. Esperava-se Montoya na posição, no lugar de Daniel Alves. Mas nenhum dos dois foi sequer relacionado para o jogo.

O ex-jogador do São Paulo não chegou a se destacar em campo, mas também não comprometeu o desempenho dos visitantes. Sem maior criatividade no ataque, o Barcelona foi facilmente detido pela retranca do Málaga. Lionel Messi e Neymar estavam pouco inspirados e Pedro não contribuiu para dar fluidez ao ataque.

Neymar era dúvida para o jogo desde que sentiu dores no tornozelo esquerdo e deixou mais cedo a partida contra o Levante, no domingo passado. Ele treinou normalmente no início da semana e foi confirmado entre os titulares. Em campo, porém, não chegou a empolgar a torcida.

Apesar do empate e da perda dos 100% de aproveitamento no Espanhol, o Barcelona continua na liderança, com 13 pontos. Mas agora divide a ponta com o Sevilla, que alcançou a mesma pontuação ao vencer o Real Sociedad por 1 a 0, em casa, nesta quarta. Na outra partida da noite, o Levante bateu o Granada por 1 a 0, longe do seu estádio. É o 16º, com quatro pontos.