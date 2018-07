Barcelona empresta atacante Deulofeu, de 20 anos, ao Sevilla

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira o empréstimo do atacante Gerard Deulofeu, de apenas 20 anos, ao Sevilla. O jogador vai jogar no rival espanhol por uma temporada logo após voltar ao time catalão, vindo de um período de empréstimo ao Everton, da Inglaterra.

Deulofeu defenderá o Sevilla porque não terá espaço no time montado por Luis Enrique, novo treinador do Barcelona. De acordo com o clube, a transferência do atacante é uma "operação desenhada para maximizar a participação e otimizar o desenvolvimento esportivo do jogador".

O atacante chegou a ser testado pelo treinador nos amistosos de pré-temporada da equipe. Porém, não foi aprovado. Luis Enrique afirmou publicamente que Deulofeu tinha deficiências na marcação após a derrota para o Napoli, por 1 a 0, em amistoso disputado na quarta-feira passada.