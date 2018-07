Barcelona empresta Cristian Tello ao Porto por dois anos

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira o empréstimo do atacante Cristian Tello para o Porto. O jogador, de 22 anos, foi cedido por duas temporadas ao clube português e deixa o time catalão pouco depois do anúncio da contratação do atacante uruguaio Luis Suárez, que o levaria a ficar com ainda menos espaço no time.

"Barcelona e Porto chegaram a um acordo para o empréstimo de Cristian Tello para as próximas duas temporadas com a opção de compra para o clube português. O empréstimo é remunerado e o Barcelona pode cancelar a opção de compra no acordo, assim como o empréstimo após a primeira temporada", anunciou nesta quarta-feira o clube espanhol.

Tello é formado nas categorias de base do Barcelona e fez a sua estreia pelo time profissional em 2011. Desde então, o atacante disputou 86 partidas e marcou 20 gols pelo clube, que passa por reestruturação, incluindo a troca do técnico Gerardo Martino por Luis Enrique.

Nas últimas semanas, além de Suárez, o Barcelona também se reforçou com Ivan Rakitic, Marc-Andre ter Stegen e Claudio Bravo. Enquanto isso, Cesc Fabregas se transferiu para o Chelsea e Alexis Sánchez foi contratado pelo Arsenal. Agora, Tello também deixa o clube.