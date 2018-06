Barcelona empresta Deulofeu ao Watford; Sturridge reforça o West Bromwich

O meia-atacante Deulofeu voltará a lutar por espaço longe do Barcelona. Nesta segunda-feira, o clube catalão anunciou o empréstimo do jogador de 23 anos ao Watford para reforçar a equipe no Campeonato Inglês. O vínculo é válido apenas até o fim da temporada, em junho.

Deulofeu chegou a ser titular do Barcelona no início da temporada, mas não correspondeu às expectativas e vinha perdendo espaço. A chegada do brasileiro Philippe Coutinho deixou o jogador ainda mais esquecido. Por isso, foi liberado para "continuar seu desenvolvimento como atleta" no Watford, como explicou o time espanhol.

Considerado uma das grandes promessas do Barça, Deulofeu ainda não justificou a fama. Chegou à base do clube aos nove anos, em 2003, foi promovido a profissional no início desta década, mas nunca se firmou. Acabou rodando por Everton, duas vezes, Sevilla e Milan até retornar à Catalunha para esta temporada.

No Watford, encontrará uma equipe que fez grande início de temporada, mas caiu de produção e ocupa a décima colocação no Campeonato Inglês, no qual perdeu sete das últimas nove partidas. Ele será companheiro dos brasileiros Gomes e Richarlison.

| Welcome to #watfordfc, @gerardeulofeu! The Hornets are delighted to confirm the Spanish international has signed on loan from @FCBarcelona until the end of the season More here ⤵️https://t.co/0Dx7TMA4o2 pic.twitter.com/iQ2uVGlqcj — Watford FC (@WatfordFC) 29 de janeiro de 2018

STURRIDGE

Outro que deixou um grande clube em busca de espaço foi o atacante Daniel Sturridge. Nesta segunda-feira, o Liverpool anunciou que cedeu o jogador ao West Bromwich, também por empréstimo até o fim desta temporada.

Sturridge tem 28 anos e sofreu com a falta de espaço no Liverpool nesta temporada, muito em função da grande fase dos atacantes da equipe: Salah, Mané e Roberto Firmino. Com poucas chances de atuar, o atacante pediu para ser liberado para ter mais espaço e, assim, tentar uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo.

O jogador estava no Liverpool desde 2013, contratado junto ao Chelsea, e chegou a viver bons momentos pelo clube. No entanto, uma série de lesões atrapalhou sua sequência. Nos últimos tempos, o técnico Jürgen Klopp vinha dando mais espaço até para os atacantes Dominic Solanke e Danny Ings.

No West Bromwich, Sturridge deverá ser titular. Afinal, a equipe tem apenas o terceiro pior ataque do Inglês, com 19 gols marcados em 24 rodadas, e ocupa a penúltima colocação na tabela, com 20 pontos.