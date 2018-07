Barcelona empresta holandês Ibrahim Afellay ao Olympiacos

O Barcelona anunciou neste domingo o empréstimo do meia Ibrahim Afellay ao Olympiacos, atual campeão grego, até o final da temporada 2014/2015 do futebol europeu. O contrato do jogador holandês com o clube espanhol tem apenas mais um ano de duração, significando que ele não deve mais voltar a atuar pelo Barcelona.

Afellay chegou ao time catalão em 2010, vindo do PSV Eindhoven, mas uma série de contusões atrapalharam a sua passagem pelo Barcelona, que se resumiu a 35 partidas desde então. Na última temporada, inclusive, o meia holandês só entrou em campo duas vez pelo clube, então dirigido pelo argentino Gerardo Martino.

Durante esse período, inclusive, Afellay foi emprestado ao Schalke 04, da Alemanha. Agora, ele volta a ser cedido para um outro clube, o Olympiacos. E ao término desse período de empréstimo, ele estará liberado para assinar contrato com qualquer outro time.

No Olympiacos, Afellay tentará reencontrar as boas atuações que teve na sua passagem pelo PSV e o que o levaram a ser convocado para defender a seleção da Holanda na Eurocopa de 2008 e na Copa do Mundo de 2010.