Barcelona empresta lateral brasileiro Douglas para o Benfica

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira o empréstimo do lateral-direito brasileiro Douglas ao Benfica. Sem jamais ter conseguido se firmar no clube espanhol, ele permanecerá um ano no time português.

"O Barcelona e o Benfica chegaram a um acordo para a cessão do jogador Douglas Pereira, de 27 anos, que jogará no clube português durante a temporada de 2017/18", publicou o time espanhol em seu site oficial.

Douglas chegou ao Barcelona em 2014 após uma negociação polêmica, uma vez que o lateral sequer era unanimidade no São Paulo. E, assim, em seus dois primeiros anos, ele disputou apenas oito partidas, período em que o time espanhol curiosamente conquistou oito títulos.

Sem espaço, ele acabou emprestado na última temporada ao Sporting Gijón e foi mais utilizado, ao jogar 21 partidas e marcar três gols. Chamou, assim, a atenção do Benfica e se transferiu ao futebol português.

O lateral chegará a uma equipe que vive um grande momento: foi tetracampeã do Campeonato Português na última temporada e disputará a Liga dos Campeões no Grupo A, ao lado de Manchester United, Basel e CSKA Moscou. Entre os seus novos companheiros estão o goleiro Júlio César e o atacante Jonas.