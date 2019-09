Barcelona empresta meia brasileiro Rafinha para o Celta de Vigo

A diretoria do Barcelona anunciou nesta segunda-feira, último dia da janela de transferências da Europa, o empréstimo do meia brasileiro Rafinha Alcântara para o Celta de Vigo. O jogador voltará a defender a equipe de Vigo pelo período de uma temporada.

Antes de concretizar a transferência, o clube catalão estendeu o contrato do jogador brasileiro de 26 anos por mais uma temporada. Assim, seu vínculo atual vai até junho de 2021. Pelo acordo entre os dois times, o Celta vai bancar os salários do atleta e desembolsar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,8 milhões) se o time alcançar metas predeterminadas e não divulgadas.

Filho do ex-jogador Mazinho, Rafinha chegou ao Barcelona aos 13 anos de idade e, desde então, passou pela equipe B, pelo time principal e teve períodos de empréstimo, por falta de espaço no elenco profissional.

Ele foi emprestado pela primeira vez justamente para o Celta na temporada 2013/2014. Lá se destacou em campo e voltou ao time catalão logo em seguida, quando esteve em seu melhor momento no time, com boas oportunidades na equipe então sob o comando de Luis Enrique. Mesmo assim, não era titular. Em 2018, ele foi emprestado à Inter de Milão.

A maior dificuldade de Rafinha em seus últimos anos é a sequência de lesões graves, como as que sofreu na temporada 2015/2016 e também em 2017. Nas duas ocasiões, o vilão foi o joelho.

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Rafinha não foi o único brasileiro a trocar de time nas últimas horas da janela de transferência. O atacante Kenedy, revelado pelo Fluminense, deixou o Chelsea para reforçar o Getafe, da Espanha. O acordo é de empréstimo por um ano. Ele já estivera afastado do clube inglês na última temporada, em empréstimo ao Newcastle.

Ainda na Espanha, o Sevilla contratou o atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernandez. O time espanhol pagou 8 milhões de libras (R$ 40 milhões) ao West Ham e assinou contrato de três anos com o experiente jogador.

Real Madrid e Paris Saint-Germain fizeram uma troca de goleiros. Alphonse Areola foi defender o time espanhol por empréstimo. Por sua vez, o Real cedeu Keylor Navas aos atuais campeões franceses.

O armênio Henrikh Mkhitaryan deixou o Arsenal para se juntar à Roma por empréstimo. Além disso, o time italiano vai passar a contar com o atacante Nikola Kalinic, também por empréstimo, junto ao Atlético de Madrid.

Também na Itália, o Parma contratou o defensor Matteo Darmian, que estava no Manchester United. E o Napoli acertou com o atacante espanhol Fernando Llorente, que tem passagens pela Juventus - seu contrato com o Tottenham acabara ao fim da última temporada.