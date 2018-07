Barcelona empresta promessa da base para o Everton

Deulofeu é trabalhado desde a infância para ser estrela do Barcelona. Desde 2011, quando tinha 17 anos, é titular do time B do clube catalão, mas seu aproveitamento na equipe principal vem sendo postergado, com medo de se queimar etapas. Antes dele, Bojan e Cuenca foram lançados com grande expectativa, mas não conseguiram cumprir o esperado.

O garoto, dos poucos que foi campeão europeu sub-21 com a Espanha e mantido no time que jogou o Mundial Sub-20, tem sido titular das seleções de base desde 2011, na sub-17. No Everton, pretende ganhar experiência antes de voltar ao Barcelona.

"Gerard (Deulofeu) é um verdadeiro diamante do futebol espanhol e um garoto com um talento futebolístico incrível. Estou muito empolgado que ele escolheu dar o próximo passo da sua carreira no Everton", comemorou o técnico espanhol Roberto Martínez, que assumiu o time de Liverpool para esta temporada.

MAIS SAÍDAS? - Nesta quinta-feira, o brasileiro Rafinha Alcântara, outra promessa do Barcelona, indicou na sua conta oficial no Twitter que estaria acertando sua transferência para o Celta. O jogador postou uma foto do pai, Mazinho, jogando pelo clube de Vigo e escreveu: "Amigos celtistas, estou voltando para casa". O jogador recentemente renovou com o Barça até 2016.