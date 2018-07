Barcelona empresta zagueiro Fontàs ao Mallorca

Fontàs foi formado nas categorias de base do próprio Barcelona, mas teve poucas oportunidades para mostrar seu futebol no time principal. Ele ficou afastado de janeiro a agosto deste ano, por conta de uma lesão de ligamentos no joelho direito, e por isso ainda não atuou na atual temporada.

O Barcelona não poderá contar com o zagueiro Puyol pelos próximos dois meses, graças a um deslocamento no cotovelo esquerdo. Seu companheiro Gerard Piqué também sofreu uma lesão no pé esquerdo e está fora. Com isso, o técnico Tito Vilanova tem improvisado no setor, utilizando principalmente os volantes Mascherano e Song.