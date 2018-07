Barcelona encerra boatos e diz que Mascherano assinará novo contrato na segunda

Considerado o pilar defensivo do time do Barcelona, o argentino Javier Mascherano vai mesmo continuar no Camp Nou. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o clube catalão tornou público que o jogador, que atua como volante e zagueiro, vai assinar sua renovação de contrato na próxima segunda-feira.

O novo contrato vai garantir a permanência de Mascherano no Barcelona até 30 de junho de 2019. Ou seja: ele joga no time catalão nesta temporada completa e em mais duas. Fica no clube até completar 35 anos.

O Barça já tinha anunciado a renovação de Mascherano em julho, mas até agora ele não havia assinado o novo contrato, o que levantou dúvidas sobre a possibilidade de o acordo ser desfeito. A Juventus, que levou Daniel Alves na última janela de transferências, também teria feito propostas por ele.

Mascherano, revelado pelo River Plate e com passagem pelo Corinthians, está no Barcelona desde 2010, quando foi comprado junto ao Liverpool. Titular indiscutível, ganhou 17 títulos na Espanha, incluindo quatro edições do Campeonato Espanhol.

O Barcelona tem a garantia da continuidade do seu atual elenco por mais uma temporada, já que nenhum contrato vence em 2017. Os próximos da lista de renovação são Mathieu, Iniesta e Messi, todos com acordo até 2018. Os dois primeiros estão com 32 anos.