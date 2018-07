Barcelona enfrenta Getafe para dar mais um passo rumo ao título

A 34.ª rodada do Campeonato Espanhol começa nesta terça-feira com a presença do líder em campo. O Barcelona, que tem dois pontos a mais do que o Real Madrid, recebe o Getafe no Camp Nou com muita atenção para não sofrer um tropeço que acabe lhe custando o título - já foi derrotado em casa por Málaga e Celta.

"O Real Madrid está muito perto e vem ganhando os seus jogos, então não temos alternativa a não ser ganhar os nossos. O Getafe se defende muito bem, e não custa lembrar que no primeiro turno empatamos com eles", disse o técnico Luis Enrique.

Nas cinco rodadas que faltam o Barça fará três jogos em casa (Getafe, Real Sociedad e La Coruña) e só enfrentará um time que está entre os dez primeiros colocados - o Atlético de Madrid (terceiro), fora de casa, na penúltima rodada. O outro jogo como visitante será diante do lanterna Córdoba, que está a 11 pontos de sair da zona de rebaixamento.

O Real Madrid tem uma sequência mais difícil. Viajará para enfrentar o Sevilla (quinto colocado e semifinalista da Liga Europa), o Espanyol (décimo) e o Getafe. E receberá o Almería nesta quarta-feira e o Valencia, que está em quarto lugar.

Questionado sobre se considera o caminho do seu time mais tranquilo, Luis Enrique não quis saber de polêmica. "Seria um erro olhar muito para a frente. Temos de nos concentrar em ganhar do Getafe, que é o próximo jogo."

Ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Jordi Alba, que cumprirá suspensão por ter sido expulso sábado, e pode deixar alguns titulares no banco para ter um time com mais fôlego. Entre os cotados para entrar no time estão Bartra, Mathieu, Rakitic e Pedro.

Outros jogos desta terça: Athletic de Bilbao x Real Sociedad e Levante x Córdoba.

ITÁLIA

O Campeonato Italiano também terá rodada no meio da semana, a começar pelo encontro desta terça entre Udinese e Inter. Animada pela vitória de sábado sobre a Roma por 2 a 1, a Inter ainda tem esperança de conseguir uma vaga na Liga Europa - está a cinco pontos da Sampdoria, que ocupa a quinta posição, e faltam seis rodadas.

A Juventus pode garantir o seu quarto título consecutivo na quarta. Isso acontecerá se ganhar em casa da Fiorentina e a Lazio não bater o lanterna Parma ou se empatar e a Lazio perder.

INGLATERRA

Dois jogos atrasados serão disputados neste meio de semana. Nesta terça, o Hull recebe o Liverpool, e na quarta o líder Chelsea visita o Leicester.