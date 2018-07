Barcelona enfrentará Leverkusen nas oitavas da Liga dos Campeões

"Todos os times têm os seus pontos positivos e negativos. Como tudo na vida, você pode se focar nas dificuldades ou nas facilidades", disse o presidente do Barça, Sandro Rossell, após o sorteio realizado nesta sexta-feira.

"Com os times russos, por exemplo, nós preferíamos não enfrentá-los por causa da viagem, o fato de você precisar viajar um dia antes, e o frio, mas, por outro lado, eles estão em pré-temporada (na liga russa)."

O sorteio colocou ainda o Bayern de Munique, considerado um dos favoritos ao título, contra o Basel, da Suíça. Maior zebra da competição, o Apoel Nicosia, primeiro time do Chipre a disputar as oitavas de final do torneio, enfrentará o Olympique de Lyon.

"Se nós continuarmos concentrados e jogarmos com força máxima, então temos uma boa chance de avançar para as quartas de final", disse o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ao site do clube. "Mas, por favor, não subestimem o Basel."

A final da Liga dos Campeões será disputada no estádio Allianz Arena, em Munique, em maio.

O Real Madrid, que busca seu 10o título europeu, foi sorteado contra o CSKA Moscou, e o outro time da Rússia, o Zenit St. Petersburg, vai jogar contra o Benfica.

A tricampeã Inter de Milão foi sorteada contra o Olympique de Marselha.

Os jogos das oitavas de final serão disputados nos dias 14/15 e 21/22 de fevereiro e 6/7 e 13/14 de março de 2012.